4 года ДТП с Зайцевой: виновница ведет себя, как будто готовится выйти на свободу

Работники Покровского исправительного центра №79 рассказали, как живет виновница в страшном ДТП в Харькове Елена Зайцева

18 октября исполнилось 4 года со дня трагедии в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 октября, исполнилось четыре года со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой, в котором погибли пять человек. С сентября 2019 года наказание она отбывает в Днепропетровской области – в Покровском исправительном центре №79.

Специально или нет, но в тюрьме Зайцева ведет себя так, как осужденные, готовящиеся выйти на свободу досрочно – без нарушений порядка, читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов.

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Сайт "Сегодня" выяснил, как живет Зайцева за решеткой.

Информированный источник в Государственной уголовно-исполнительной службе рассказал, что Зайцева долгое время "ведет себя образцово".

"Читает книги просто запоем, везде проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. Кроме того, Зайцева работает, задействована на вышивке", – рассказали нам пенитенциарии.

Такое поведение Зайцевой нам прокомментировала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

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"Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. Но в моем понимании такие вопросы не могут решаться без возмещения причиненного вреда", – сказала она.

Матвеева считает, что хорошие отзывы должны быть подкреплены реальными делами.

"Например, чтобы пыталась компенсировать причиненный вред. Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег (потерпевшие получают от нее по 30-40 грн раз в два месяца. – Авт.), то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной", – добавила она.

ДТП с Зайцевой

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов .

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Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами. Кстати, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.