Чиновник-шпигун. На Харківщині викрили агента російських спецслужб

Зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про особовий склад української спецслужби та підрозділи ЗСУ

У міськраді на Харківщині викрили чиновника - шпигуна РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила агента російської спецслужби, який під прикриттям чиновника міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об'єкти на Харківщині.

Про це пише пресслужба СБУ

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Завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

Подробиці

Насамперед "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових. Співробітники СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2-го скликання".

Під кураторством ФСБ РФ вони проводили збирання розвідувальної інформації, яку "замовники" використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній з метою розхитування ситуації в Україні.

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Що загрожує зловмиснику

Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

У зоні ООС затримали окупанта

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта.

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Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканність України );

); ст. 258-3 ( участь у терористичній групі чи терористичній організації );

); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань );

); 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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