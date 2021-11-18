Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Чиновник-шпигун. На Харківщині викрили агента російських спецслужб

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про особовий склад української спецслужби та підрозділи ЗСУ
У міськраді на Харківщині викрили чиновника - шпигуна РФ
У міськраді на Харківщині викрили чиновника - шпигуна РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила агента російської спецслужби, який під прикриттям чиновника міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об'єкти на Харківщині.

Про це пише пресслужба СБУ

Реклама

Завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

Подробиці

Насамперед "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових. Співробітники СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2-го скликання".

Під кураторством ФСБ РФ вони проводили збирання розвідувальної інформації, яку "замовники" використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній з метою розхитування ситуації в Україні.

Реклама

Що загрожує зловмиснику

Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

У зоні ООС затримали окупанта

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта.

Реклама

Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
  • 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше ми писали:

  • У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Перспективи карантину
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Опитування "Рейтинг", 11 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Усі кандидати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів
Комаровський в темі
Чи можна прищеплюватися при алергії, діабеті та високому тиску
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Вакцинація
Станом на 17 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
9 257 319
Люди, які отримали мінімум одну дозу
12 554 333
Всього введених доз 21 811 652
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти