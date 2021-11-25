ДТП з вантажівкою в Харкові: момент смертельної аварії потрапив на відео

Внаслідок автопригоди загинули троє людей

Попередньо відомо, що водій вантажівки їхав на червоний колір світлофора/Колаж: Сьогодні

Прокуратура опублікувала відео з моментом ДТП, яка сталася у Харкові сьогодні, 25 листопада. На дорозі зіткнулися три легковики та дві вантажівки.

Відео з інцидентом опублікували на каналі Харківської обласної прокуратури в YouTube.

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Момент аварії

На кадрах видно, як вантажний автомобіль перекинувся внаслідок зіткнення з легковиком.

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Що відомо про ДТП

У Харкові на окружній зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Один з транспортних засобів виявився заблокованим, оскільки на нього перекинулася вантажівка з щебенем.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло у четвер, 25 листопада, о 18:25. Внаслідок аварії одна з вантажівок розчавила таксі. Загинули троє людей — чоловік, жінка та дитина, якій орієнтовно чотири роки. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок асфіксії.

Крім того, двох постраждалих медики госпіталізували. Нині в лікарні знаходиться також водій фури. Правоохоронці вирішують питання про його затримання. Очевидці кажуть, що він їхав на червоний колір світлофора.

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У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

У Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіткнулися шість автомобілів. Аварія сталася 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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