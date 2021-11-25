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Масштабна ДТП у Харкові: на окружній зіткнулися три легковики та дві вантажівки (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 листопада, 21:03
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Наразі кількість загиблих у ДТП встановлюється
У ДТП загинули люди/Колаж: Сьогодні
У ДТП загинули люди/Колаж: Сьогодні

У Харкові на окружній зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Деякі з автомобілів виявилися повністю заблокованими.

Про це інформує поліція Харківської області

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Деталі ДТП

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло у четвер, 25 листопада, о 18:25. Внаслідок аварії одна з вантажівок розчавила таксі.

Аварія трапилася, коли на вулиці вже стемніло/Фото: Поліція Харківської області
Аварія трапилася, коли на вулиці вже стемніло/Фото: Поліція Харківської області

Транспортні засоби просто порозкидало по дорозі/Фото: поліція Харківської області
Транспортні засоби просто порозкидало по дорозі/Фото: поліція Харківської області

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На місці ДТП працюють спецслужби/Фото: поліція Харківської області
На місці ДТП працюють спецслужби/Фото: поліція Харківської області

Загиблі

За інформацією поліції, у ДТП загинули люди. Наразі встановлюється їх кількість. На місці аварії працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.

Поки не відомо, що спровокувало аварію/Фото: поліція Харківської області
Поки не відомо, що спровокувало аварію/Фото: поліція Харківської області

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Скільки людей загинуло в ДТП — з'ясовують/Фото: поліція Харківської області
Скільки людей загинуло в ДТП — з'ясовують/Фото: поліція Харківської області

У Києві п'яний водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу

На Мінському проспекті у Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Honda, Kia та Ford.

"Унаслідок ДТП трьох потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія Hyundai явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,78 проміле", — йдеться у повідомленні.

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