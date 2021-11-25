Задихнулися під щебенем: у ДТП з вантажівкою в Харкові загинули три людини

У масштабній дорожньо-транспортній пригоді, в якій зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки, загинуло троє людей. Серед жертв — дитина.
Про це повідомляє Newsroom.
Як сталася аварія?
Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, після зіткнення транспортних засобів, МАН перекинувся на лівий борт на смугу зустрічного руху, по якій в той момент їхав автомобіль Renault служби таксі.
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Загиблі
У результаті аварії загинув водій таксі, а також двоє його пасажирів — бабуся і дівчинка, якій орієнтовно чотири роки. Медики зазначили, що жінка та дитина загинули внаслідок асфіксії.
Постраждалі
Двох постраждалих медики госпіталізували. Нині в лікарні знаходиться також водій фури. Правоохоронці вирішують питання про його затримання.
Що кажуть очевидці?
За словами очевидиці дорожньо-транспортної пригоди, водій вантажівки їхав на червоний колір світлофора. Жертв могло бути ще більше.
"Я їхала в автобусі. Пасажир встиг закричати водію "стій", і ця вантажівка пронеслася в метрі від нас. Мене дотепер трясе. Він кричить просто "стій", ця фуру несеться, чіпляє Lanos, перекидається та падає на таксі", — розповідає очевидиця аварії.
За словами жінки, водій вантажівки після ДТП вийшов з транспортного засобу, наче нічого не було.
"Зрозуміло, що його трясло, бо тепер з таким жити буде дуже складно. Але на водія, який летів на червоний, не було жодної подряпини", — каже очевидиця.
У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина
Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.
Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.
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