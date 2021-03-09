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Харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее – Терехов

9 марта, 09:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Терехов рассказал, с кем готово сотрудничать руководство города

Выборы мэра Харькова должны состояться в ближайшее время, так как обеспечение стабильности и развития города – самое важное.

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Об этом в интервью изданию Буквы заявил исполняющий обязанности городского главы города Игорь Терехов.

Он пообещал, что в деятельность городской власти не будет никакой политики.

"Харьковчане должны выбрать своего мэра. Стабильность — это сегодня важно. Тут и позиция Геннадия Адольфовича (Кернеса. – Ред.), и моя всегда была четкой: политику — в сторону. Городу нужен хороший менеджер, тот, кто умеет и будет эффективно работать. И харьковчане должны выбрать этого человека как можно скорее", – сообщил Терехов.

По его словам, руководство города готово сотрудничать с теми политическими силами, для которых приоритетом является улучшение условий жизни в Харькове, а не игра в политику.

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"Большинство в городском совете сформировано. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто работает в интересах города. Сугубо политические вопросы предлагаю всем обсуждать в другом месте. От них не становится теплее в квартирах, чище на улицах, уютней в общественном транспорте. Политикой жизнедеятельность города не обеспечишь", – отметил и.о. мэра.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада не может назначить выборы мэра Харькова, поскольку горсовет не передал документы. Из Харькова в ВР пришел один документ из трех необходимых.

Тем временем в Офисе президента назвали вероятную дату выборов мэра Харькова.

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