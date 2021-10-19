Зіпсував обладнання і розбив вікна: на Харківщині чоловік розгромив COVID-відділення

Чоловік перевернув меблі, зіпсував обладнання, повалив кисневі балони

На Харківщині чоловік влаштував погром в приймальному відділенні COVID-лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Куп'янському районі Харківської області чоловік напав на COVID-відділення.

Про це повідомив директор підприємства Євген Синько, передає 057.

Реклама

За його словами, керівництво лікарні звернулося в Куп'янське відділення поліції із заявою. З 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні, щоб забезпечити порядок і безпеку пацієнтів і працівників медзакладу

"Молода людина займалася не зовсім правильними речами: розбив вікна приймальні COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, повалив кисневі балони. Ми звернулися із заявою до відділення поліції", – заявив Синько.

Реклама

Під Херсоном 6-річна дівчинка влаштувала пожежу

Як стало відомо, 6-річна дівчинка грала сірниками і підпалила суху траву. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сарай і знищив його. У цей момент полум'я наблизилося до житлового будинку, в якому знаходилися троє немовлят і жінка похилого віку.

Як виявилося, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників за допомогою сусідів. У будинку згоріла тільки віконна рама.

На місце НП приїхали медики, які надали першу допомогу новонародженим дітям і жінці похилого віку.

Реклама

Зазначається, що пожежа сталася в будинку багатодітної сім'ї, яка виховує шістьох дітей. Матері та її співмешканця на момент пожежі не було – вони пішли в магазин.

Раніше ми писали: