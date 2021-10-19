Испортил оборудование и разбил окна: на Харьковщине мужчина разгромил COVID-отделение

В Купянском районе Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение.
Об этом сообщил директор предприятия Евгений Синько, передает 057.
По его словам, руководство больницы обратилось в Купянское отделение полиции с заявлением. С 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения
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"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, повалил кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции", – заявил Синько.
Под Херсоном 6-летняя девочка устроила пожар
Как стало известно, 6-летняя девочка играла спичками и подожгла сухую траву. В результате огонь перекинулся на сарай и уничтожил его. В этот момент пламя приблизилось к жилому дому, в котором находились трое младенцев и пожилая женщина.
Как оказалось, пожар удалось ликвидировать еще до приезда спасателей с помощью соседей. В доме сгорела только оконная рама.
На место ЧП приехали медики, которые оказали первую помощь новорожденным детям и пожилой женщине.
Отмечается, что пожар произошел в доме многодетной семьи, воспитывающей шестерых детей. Матери и ее сожителя на момент пожара не было – они ушли в магазин.