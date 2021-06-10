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Історична подія: "Металіст" повернувся до рідного Харкова – Терехов

10 червня 2021 17:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Тепер Харків і стадіон "Металіст" зможуть повернутися на футбольну карту України і Європи

Стадіон "Металіст" з усією інфраструктурою – академією та тренувальною базою – повернувся у власність міста Харкова. Рішення про передачу майна в комунальну власність прийняли депутати облради.

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Про це в Facebook повідомив виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні без перебільшення історичний день для Харкова і його уболівальників. Депутати обласної ради передали у власність міста стадіон "Металіст" і всю його інфраструктуру – академію і тренувальну базу", – пише Терехов.

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Для Харкова повернення "Металіста" має велике значення:

  • Харків і стадіон "Металіст" зможуть повернутися на футбольну карту України і Європи;
  • у міста з'явиться сучасна тренувальна база.
  • Харків на "Металісті" зможе виховувати майбутні покоління "зірок" українського та світового футболу.

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За словами Терехова, за багато років переходу власності "Металіста" "з рук в руки" інфраструктура клубу помітно занепала, і для її відновлення знадобиться докласти чималих зусиль. Однак міську владу це не лякає.

"Звичайно, попереду у нас багато роботи. Але вдячної роботи, результатом якої стануть нові перемоги і тріумфи ФК "Металіст". Ми разом з Олександром Ярославським сподіваємося на підтримку і допомогу харків'ян у відродженні футбольної легенди!" – заявив в.о. мера.

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Нагадаємо, раніше виконувач обов'язки мера Терехов помив метро Харкова.

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