Историческое событие: "Металлист" вернулся в родной Харьков – Терехов

Теперь Харьков и стадион "Металлист" смогут вернуться на футбольную карту Украины и Европы

Стадион "Металлист" со всей инфраструктурой — академией и тренировочной базой – вернулся в собственность города Харькова. Решение о передаче имущества в коммунальную собственность приняли депутаты облсовета.

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Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня без преувеличения исторический день для Харькова и его болельщиков. Депутаты областного совета передали в собственность города стадион "Металлист" и всю его инфраструктуру — академию и тренировочную базу", – пишет Терехов.

Игорь Терехов. Фото из соцсетей

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Для Харькова возвращение "Металлиста" имеет большое значение:

Харьков и стадион "Металлист" смогут вернуться на футбольную карту Украины и Европы;

у города появится современная тренировочная база.

Харьков на "Металлисте" сможет воспитывать будущие поколения "звезд" украинского и мирового футбола.

По словам Терехова, за многие годы перехода собственности "Металлиста" "из рук в руки" инфраструктура клуба заметно обветшала, и для ее восстановления понадобится приложить немалые усилия. Однако городские власти это не пугает.

"Конечно, впереди у нас много работы. Но благодарной работы, результатом которых станут новые победы и триумфы ФК "Металлист". Мы вместе с Александром Ярославским надеемся на поддержку и помощь харьковчан в возрождении футбольной легенды!" – заявил и.о. мэра.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности мэра Терехов помыл метро Харькова.

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