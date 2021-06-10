Историческое событие: "Металлист" вернулся в родной Харьков – Терехов

Стадион "Металлист" со всей инфраструктурой — академией и тренировочной базой – вернулся в собственность города Харькова. Решение о передаче имущества в коммунальную собственность приняли депутаты облсовета.
Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.
"Сегодня без преувеличения исторический день для Харькова и его болельщиков. Депутаты областного совета передали в собственность города стадион "Металлист" и всю его инфраструктуру — академию и тренировочную базу", – пишет Терехов.
Игорь Терехов. Фото из соцсетей
Для Харькова возвращение "Металлиста" имеет большое значение:
- Харьков и стадион "Металлист" смогут вернуться на футбольную карту Украины и Европы;
- у города появится современная тренировочная база.
- Харьков на "Металлисте" сможет воспитывать будущие поколения "звезд" украинского и мирового футбола.
Стадион "Металлист". Фото: Игорь Терехов
По словам Терехова, за многие годы перехода собственности "Металлиста" "из рук в руки" инфраструктура клуба заметно обветшала, и для ее восстановления понадобится приложить немалые усилия. Однако городские власти это не пугает.
"Конечно, впереди у нас много работы. Но благодарной работы, результатом которых станут новые победы и триумфы ФК "Металлист". Мы вместе с Александром Ярославским надеемся на поддержку и помощь харьковчан в возрождении футбольной легенды!" – заявил и.о. мэра.
Напомним, ранее исполняющий обязанности мэра Терехов помыл метро Харькова.
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