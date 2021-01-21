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Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в Харькове

21 января, 18:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство жильцов – парализованные люди

Местные жители помогали выносить пожилых людей из дома престарелых в Харькове, где сегодня произошел масштабный пожар. Большинство живущих там были парализованные.

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Об этом рассказала местная жительница Елена.

"Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег", – говорится в сообщении.

По словам женщины, она с родственниками сразу побежали на помощь, как только узнали об инциденте. На второй этаж было невозможно зайти, соседи выносили тех, кто был на первом этаже.

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"Тут уже все было в черном дыму. Второй этаж горел, туда невозможно было зайти. Мы ринулись на первый (этаж. – Ред.), людей выносить, а оно уже сыпалось. Ну сколько смогли вынесли", – сказала Елена.

Видео: Веха Харьков
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Напомним, недавно мы публиковали видео с места трагедии.

Как известно, местные власти говорят, что ни в одном реестре нет такого учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков соседи дом престарелых погибшие пожар
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