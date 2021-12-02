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Маленька дівчинка залишилася без батька: що відомо про загиблого таксиста у харківській ДТП з фурою (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 грудня, 11:27
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Чоловікові було 49 років. Його дружина розповіла, що він був дбайливим і дуже люблячим батьком
Загиблим у ДТП виявився 49-річний Олексій. Фото: колаж "Сьогодні"
Загиблим у ДТП виявився 49-річний Олексій. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 25 листопада вантажівка з щебенем перекинулася на таксі. Унаслідок цього загинули бабуся з онукою та водій легковика Олексій Михайлович. Чоловік завжди дуже акуратно та професійно їздив.

Про це повідомив Євген Мельниченко на своїй сторінці у Facebook.

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Яким був загиблий водій за життя?

Дружина Олексія Михайловича розповіла, що її чоловік був добрим та найкращим татом. Пара дуже довго чекала народження доньки.

"Він дуже сильно її любив, балував. Багато планував дати їй у житті. Як водій він дуже акуратно їздив та професійно. Льоша був дбайливим чоловіком і дуже люблячим батьком", – повідомила жінка.

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Що відомо про ДТП

Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений і ще й засипаний макухою! Усередині, крім шофера, була бабуся із трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під впливом наркотиків.

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Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони макухи засипають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.

"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже речник держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Разом із цим водієм в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії; його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще у двох садна їх оглянули і відпустили додому.

Постраждалі – всі родичі

Ми зв'язалися із родичем водія "Сузукі", чию машину зачепила фура. І були в шоці. Виявилось: у розчавленому таксі їхали близькі родичі потерпілого. І те, що всі вони опинилися на той час на одному перехресті – випадковість.

Ще один із постраждалих – винуватець аварії. З кабіни його діставали крізь лобове скло свідки.

"Він у шоці. Переляканий. Попросив – ми заспокійливе там дали. У нього лікоть розбитий повністю. Там зашивати треба", – каже очевидець Марат.

Слідчі встановили – водій був під дією наркотиків. Він мчав на червоне світло перехрестям, де на той момент було повно автомобілів. Жертв могло бути набагато більше – людей врятувала буквально мить.

"І автомобілі, що вже рухалися перехрестям, встигли проїхати частину перехрестя. Один з автобусів рейсових, він встиг загальмувати, ще один з легкових автомобілів встиг загальмувати. Але водій "Шевроле" вже встиг виїхати на це перехрестя", – розповідає речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Фірма таксі сплатить витрати

Фірма таксі, у машині якої загинули люди, витрати на поховання бере на себе. Там пообіцяли, що допоможуть у суді родичам загиблих.

Раніше ми писали:

  • У Харкові ввечері 25 листопада на окружній дорозі зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
  • Внаслідок ДТП загинули троє осіб– 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
  • Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.

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