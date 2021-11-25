Масштабное ДТП в Харькове: на окружной столкнулись три легковушки и два грузовика (фото)

В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Некоторые из автомобилей оказались полностью заблокированными.
Об этом информирует полиция Харьковской области.
Детали ДТП
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в четверг, 25 ноября, в 18:25. В результате аварии один из грузовиков раздавил такси.
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Погибшие
По информации полиции, в ДТП погибли люди. Сейчас устанавливается их количество. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
В Киеве пьяный водитель Hyundai выехал на встречную полосу
На Минском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford.
"В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. В ходе выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя Hyundai явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти признание с помощью прибора Драгер. Результат – 1,78 промилле", – говорится в сообщении полиции.
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