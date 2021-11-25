Масштабное ДТП в Харькове: на окружной столкнулись три легковушки и два грузовика (фото)

Сейчас количество погибших в ДТП устанавливается

В ДТП погибли люди/Коллаж: Сегодня

В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Некоторые из автомобилей оказались полностью заблокированными.

Об этом информирует полиция Харьковской области.

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Детали ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в четверг, 25 ноября, в 18:25. В результате аварии один из грузовиков раздавил такси.

Авария случилась, когда на улице уже стемнело/Фото: Полиция Харьковской области

Транспортные средства просто разбросало по дороге/Фото: полиция Харьковской области

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На месте ДТП работают спецслужбы/Фото: полиция Харьковской области

Погибшие

По информации полиции, в ДТП погибли люди. Сейчас устанавливается их количество. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Пока не известно, что спровоцировало аварию/Фото: полиция Харьковской области

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Сколько человек погибло в ДТП — выясняют/Фото: полиция Харьковской области

В Киеве пьяный водитель Hyundai выехал на встречную полосу

На Минском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford.

"В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. В ходе выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя Hyundai явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти признание с помощью прибора Драгер. Результат – 1,78 промилле", – говорится в сообщении полиции.

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