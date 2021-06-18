Масове отруєння суші в Харкові: кількість постраждалих перевалила за 50 осіб

Ще вчора жертв отруєння було значно менше. Вся продукція ресторану відправлена на перевірку, порушена кримінальна справа

Кількість постраждалих від отруєння в ресторанах однієї мережі в Харкові збільшилася до 54 осіб. Йдеться про тих, хто звертався за медичною допомогою. З них 16 – діти. Стан постраждалих – середньої тяжкості. Такі дані оприлюднила Харківська міськрада. Раніше повідомлялося про 34 постраждалих, 25 з яких були госпіталізовані.

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Через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички, повідомляють "Сьогодні".

У мережі закладів обіцяють відшкодувати витрати на лікування і запевняють, що всю свою продукцію передали на дослідження Держпродспоживслужби.

"Ми компенсуємо витрати на лікування всіх потерпілих. Більш цього, не чекаючи перевірок контролюючиху органів, за нашою ініціативою ще вчора вся продукція ресторану була здана на дослідження до Держпродспоживслужби", – заявили в компанії.

Нагадаємо, всі, хто отруївся в Харкові, відвідували один ресторан, де роблять суші. "Сьогодні" поговорили по телефону з жінкою, у якої отруїлися одразу троє рідних – син, невістка і чоловік. Вона розповіла, що ті замовляли в ресторані суші й устриці.

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Також нещодавно на Одещині отруїлися діти віком від 8 до 10 років.