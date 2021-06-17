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У Харкові 25 осіб потрапили до лікарні після обіду в ресторані, серед них діти

17 червня 2021 16:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждалі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладі громадського харчування

У Харкові з отруєнням до лікарні потрапили 25 людей, серед них шість дітей. Виявилося, що всі вони відвідували один ресторан.

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Як повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, всіх хворих госпіталізували до стаціонару з попереднім діагнозом – гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

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Всі хворі вживали готові страви в ресторані.

"З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів і шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування організований і проводиться епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів", – повідомили в лабцентрі.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області отруїлися діти. Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Також нагадаємо, в київській школі діти отруїлися непізнаним токсином.

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