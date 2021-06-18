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Массовое отравление суши в Харькове: число пострадавших перевалило за 50 человек

18 июня 2021 9:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Еще вчера отравившихся было значительно меньше. Вся продукция ресторана отправлена на проверку, открыто уголовное дело

Количество пострадавших от отравления в ресторанах одной сети в Харькове увеличилось до 54 человек. Речь идет о тех, кто обращался за медицинской помощью. Из них 16 – дети. Состояние пострадавших – средней тяжести. Такие данные обнародовал Харьковский горсовет. Ранее сообщалось о 34 пострадавших, 25 из которых были госпитализированны.

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Из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки, сообщают "Сегодня".

В сети заведений обещают возместить расходы на лечение и уверяют, что всю свою продукцию сдали на исследование Госпродпотребслужбы.

"Мы компенсируем затраты на лечение всех пострадавших. Более этого, не дожидаясь проверок контролирующих органов, по нашей инициативе еще вчера вся продукция ресторана была сдана на исследование в Госпродпотребслужбу", – заявили в компании.

Напомним, все отравившиеся в Харькове посещали один ресторан, где делают суши. "Сегодня" поговорили по телефону с женщиной, у которой отравились сразу трое родных – сын, невестка и муж. Она рассказала, что те заказывали в ресторане суши и устрицы.

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Также недавно в Одесской области отравились дети в возрасте от 8 до 10 лет.

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