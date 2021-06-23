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Масове отруєння суші. Що знайшли експерти в харківському ресторані

23 червня 2021 10:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждалі, на жаль, ще продовжують звертатися до лікарні за допомогою. На сьогодні зареєстровано 87 випадків

У харківському ресторані, в якому масово отруїлися люди, виявили сальмонельоз та стафілокок. Такі дані озвучили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Хворі й надалі звертаються до лікарів, постраждали вже 87.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, у 42 постраждалих, хто куштував суші, знайшли сальмонельоз, а у 6 співробітників закладу – стафілокок.

На дослідження з ресторану забрали всі зразки продуктів, потрапили в лабораторію також недоїдені людьми суші, які вони замовляли додому. Сальмонелу виявили в рибі, омлеті і м'якому сирі з цих наборів.

Зазначається, що в ресторані була антисанітарія.

"Умовно патогенна флора – Klebsiella pneumoniae з обладнання, з об'єктів зовнішнього середовища. Умовно патогенний організм, який при накопиченні може також викликати інфікування. Й одна позитивна знахідка – це дошка розділова, Salmonella enteritidis також виявлена на цьому предметі", – сказала завідуюча відділенням харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Карлова.

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Раніше ми повідомляли, що через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження.

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