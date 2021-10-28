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Мати побила сина у прямому ефірі: Денісова звернулася до міськради Харкова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 17:49
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Кількість звернень від дітей до органів поліції щодо вчинення домашнього насильства збільшилася майже вдвічі
Денісова відреагувала на НП з дитиною у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
Денісова відреагувала на НП з дитиною у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на НП у Харкові з побиттям мамою дитини у прямому ефірі в Instagram. Вона звернулася до міської ради з вимогою негайно вжити заходів, спрямованих на захист прав хлопчика.

Про це Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Що сталося?

У Харкові мама побила 4-річного сина у прямому ефірі в Instagram. Потерпілого хлопчика було госпіталізовано.

Поліція провела профілактичну бесіду з жінкою щодо недопущення насильства над дитиною та склала адміністративний протокол за статтею 1732 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

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Звернення до міської ради Харкова

Денісова звернулася до Харківської міської ради з вимогою негайно вжити заходів, спрямованих на захист прав дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та посилити контроль за діяльністю служби у справах дітей та міським центром соціальних служб, які надають допомогу та відповідні послуги постраждалим дітям.

Домашнє насильство в Україні прогресує

За інформацією Національної поліції України, за 9 місяців 2021 року кількість заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, пов'язані з домашнім насильством, становить 239 859, з них: подані дітьми – 6 187.

Водночас, за 6 місяців 2021 року кількість таких заяв та повідомлень була 143 887, з них: подані дітьми – 3 647.

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Так, кількість звернень від дітей до органів поліції щодо вчинення домашнього насильства за останні три місяці порівняно з першим півріччям 2021 року збільшилася майже вдвічі.

"Висловлюю занепокоєння щодо зростання кількості випадків вчинення домашнього насильства стосовно дітей з боку їхніх батьків. Наголошую, що батьки не мають права зловживати своїми правами та ухилятися від виконання своїх батьківських обов’язків!" – наголосила Денісова.

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