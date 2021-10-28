Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Мать избила сына в прямом эфире: Денисова обратилась в горсовет Харькова

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 17:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Количество обращений от детей в органы полиции о совершении домашнего насилия увеличилось почти вдвое
Денисова отреагировала на ЧП с ребенком в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Денисова отреагировала на ЧП с ребенком в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на ЧП в Харькове с избиением мамой ребенка в прямом эфире в Instagram. Она обратилась в городской совет с требованием немедленно принять меры, направленные на защиту прав мальчика.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

Реклама

Что произошло?

В Харькове мама избила 4-летнего сына в прямом эфире в Instagram. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

Полиция провела профилактическую беседу с женщиной по недопущению насилия над ребенком и составили административный протокол по статье 1732 КУоАП (Совершение домашнего насилия).

Реклама

Обращение в городской совет Харькова

Денисова обратилась в Харьковский городской совет с требованием немедленно принять меры, направленные на защиту прав ребенка, пострадавшего от домашнего насилия, и усилить контроль за деятельностью службы по делам детей и городским центром социальных служб, оказывающих помощь и соответствующие услуги пострадавшим детям.

Домашнее насилие в Украине прогрессирует

По информации Национальной полиции Украины, за 9 месяцев 2021 года количество заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, составляет 239 859, из них: поданные детьми – 6 187.

В то же время за 6 месяцев 2021 года количество таких заявлений и сообщений было 143 887, из них: поданные детьми – 3 647.

Реклама

Так, количество обращений от детей в органы полиции о совершении домашнего насилия за последние три месяца по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличилось почти вдвое.

"Выражаю беспокойство относительно роста количества случаев совершения домашнего насилия в отношении детей со стороны их родителей. Отмечаю, что родители не имеют права злоупотреблять своими правами и уклоняться от исполнения своих родительских обязанностей!" – подчеркнула Денисова.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Вакцинация
По состоянию на 27 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 217 383
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 576 175
Всего введенных доз 16 793 558
Детальнее
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

30 окт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

30 окт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять