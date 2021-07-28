Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)

Мирослава близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але додому так і не дійшла

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

У селищі Старий Салтів (Харківська область) поліція розшукує шестирічну Мирославу Третяк 2014 року народження, яка 28 липня не повернулася додому з прогулянки.

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Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Прикмети дівчинки: на вигляд 6-7 років, худорлявої статури, зріст близько 130 см. У дівчинки світло-русяве волосся і стрижка каре, на правій руці в області ліктя і на правій ніжці – шрами, немає передніх зубів.

Мирослава була одягнена в жовті шорти і сіру футболку та взута в рожеві крокси.

Реклама Зникла у Старому Салтові Мирослава Третяк / Фото: Нацполиция

Як повідомляє місцеве видання "Харків Times", у чаті пошуково-рятувального загону "Мілена" шукають добровольців для пошуків зниклої дівчинки.

За відомостями волонтерів, дівчинка близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але додому так і не дійшла.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про Мирославу, повідомити за телефонами: (057) 414 2666, (063) 323 0544, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, в червні в Тернопільській області зникли двоє 16-річних підлітків, які пішли на нічну риболовлю на Дністер. Тіло одного з них через кілька днів знайшли рятувальники.

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