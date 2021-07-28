Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)

28 липня 2021 23:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мирослава близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але додому так і не дійшла

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

У селищі Старий Салтів (Харківська область) поліція розшукує шестирічну Мирославу Третяк 2014 року народження, яка 28 липня не повернулася додому з прогулянки.

Реклама

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Прикмети дівчинки: на вигляд 6-7 років, худорлявої статури, зріст близько 130 см. У дівчинки світло-русяве волосся і стрижка каре, на правій руці в області ліктя і на правій ніжці – шрами, немає передніх зубів.

Мирослава була одягнена в жовті шорти і сіру футболку та взута в рожеві крокси.

Зникла у Старому Салтові Мирослава Третяк
Реклама

Зникла у Старому Салтові Мирослава Третяк / Фото: Нацполиция

В тренді
Невиліковна хвороба. У харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді
Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

Як повідомляє місцеве видання "Харків Times", у чаті пошуково-рятувального загону "Мілена" шукають добровольців для пошуків зниклої дівчинки.

За відомостями волонтерів, дівчинка близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але додому так і не дійшла.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про Мирославу, повідомити за телефонами: (057) 414 2666, (063) 323 0544, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, в червні в Тернопільській області зникли двоє 16-річних підлітків, які пішли на нічну риболовлю на Дністер. Тіло одного з них через кілька днів знайшли рятувальники.

Реклама

Ми також писали, що в Дніпропетровській області зник восьмирічний хлопчик, який пішов гратися на дитячий майданчик.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилин
У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилинХарків
"Тітка поганому не навчить". У Харкові 7-річна дівчинка курила кальян з дорослими (відео)Харків
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомий
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомийХарків
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчало
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчалоНерухомість
Діти спали в аеропорту на залізних кріслах. Літак з Батумі до Харкова не вилітає 15 годин
Діти спали в аеропорту на залізних кріслах. Літак з Батумі до Харкова не вилітає 15 годинХарків
У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВС
У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВСУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти