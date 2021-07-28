Не вернулась с прогулки. Под Харьковом ищут шестилетнюю девочку (фото)

Мирослава около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла

Пропавшая Мирослава Третяк / коллаж "Сегодня"

В поселке Старый Салтов (Харьковская область) полиция разыскивает шестилетнюю Мирославу Третяк 2014 года рождения, которая 28 июля не вернулась домой c прогулки.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Приметы девочки: на вид 6-7 лет, худощавого телосложения, рост около 130 см. У девочки светло-русые волосы и стрижка каре, на правой руке в области локтя и на правой ножке – шрамы, нет передних зубов.

Мирослава была одета в желтые шорты и серую футболку и обута в розовые кроксы.

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Как сообщает местное издание "Харьков Times", в чате поисково-спасательного отряда "Милена" ищут добровольцев для поисков пропавшей девочки.

По сведениям волонтеров, девочка около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о Мирославе, сообщить по телефонам: (057) 414 2666, (063) 323 0544, 102 или другим удобным способом.

Напомним, в июне в Тернопольской области исчезли двое 16-летних подростков, который пошли на ночную рыбалку на Днестр. Тело одного из них спустя несколько дней нашли спасатели.

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