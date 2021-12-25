"Непорозуміння за 1,5 млн". У Харкові з'явився "Стоунхендж" із бетонних блоків (оновлено)

У Харкові встановили дивну споруду, яку вже охрестили "Українським Стоунхенджем" – як відреагували у Мережі

У Харкові з'явився свій "Стоунхендж" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові встановили "Український Стоунхендж", який коштував місту майже 1,5 млн гривень. Однак у Мережі розкритикували таку ініцідативу і звинуватили владу у зайвому витрачанні бюджету.

Про це повідомляє "Весь Харків".

Реклама

Об'єкт знаходиться в Індустріальному районі на вулиці Бібіка на пустирі за житловими будинками.

Фото: Весь Харків

Споруду вже назвали "Стоунхенджем". На конструкціях на камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Також там є копії скіфських кам'яних баб.

Фото: Весь Харків

Висота об'єкту – до 2,4 метрів. Проєкт "Скіфська спадщина" хочуть реалізувати за 1 482 680 гривень. Автори проекту розраховували, що подивитися на "Стоунхендж" захочуть щонайменше 500 тисяч людей за рік. Вони пропонують включити його до списку місць для туристів.

Реклама

Фото: Весь Харків

Як відреагували у Мережі?

Мешканці Харкова не дуже оцінили нову споруду. Думки людей розділилися: одні пишуть, що ціна за такий об'єкт занадто висока і це непорозуміння за 1,5 млн, інші – що "Скіфська спадщина" має жахливий вигляд, а треті ставляться з гумором. Мовляв, це "найсуворіший дитячий майданчик на ХТЗ".

Що пишуть коментарі:

Відмінний алкохендж, я вважаю;

Лебеді зі старих покришок красивіше виглядають, тільки люди їх ставлять і гроші за це не просять...

Викладу куб із шлакоблоку. За інноваційний арт-об'єкт, прошу лише мільйон.

Йому ціна 10 000 грн, шматки цих плит привезли з якогось звалища будівельного сміття.

Зроблю такий самий об'єкт лише за лям гривень, звертайтеся.

Якщо хочете сперти півтора мільйона гривень, але не знаєте, як, то традиційно передовий Харків готовий поділитися досвідом, як пробити дно.

Як відреагувала влада?

Голова пресслужби харківської мерії Юрій Сидоренко уточнив у Facebook, що нова споруда – "це не Стоундхендж. Це – "Скіфська спадщина".

Реклама

Автори ініціативи подали відповідний проєкт на конкурс "Бюджету участі" ще у 2019 році. Тоді мешканці міста шляхом голосування обрали його одним із фіналістів. Однак у міськраді самі не задоволені виконаною роботою та заявили, що витрачати бюджет на неї не будуть.

"Звичайно ж, у такому вигляді "ця споруда" прийнята не буде. Відповідно, ні про яку оплату мови теж не йдеться – у цьому питанні позиція мера принципова. Гроші реалізатору проекту заплачені не будуть", – написав Сидоренко.