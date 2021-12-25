"Недоразумение за 1,5 млн". В Харькове появился "Стоунхендж" из бетонных блоков (обновлено)

В Харькове установили "Украинский Стоунхендж", который обошелся городу почти в 1,5 млн гривен. Однако в Сети раскритиковали такую иницидативу и обвинили власти в пустой трате бюджета.
Об этом сообщает "Весь Харьков".
Объект находится в Индустриальном районе по улице Бибика на пустыре за жилыми домами.
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Сооружение уже окрестили "Стоунхенджем". На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Также там есть копии скифских каменных баб.
Высота объекта — до 2,4 метров. Проект "Скифское наследие" хотят реализовать за 1 482 680 гривен. Авторы проекта рассчитывали, что посмотреть на "Стоунхендж" захотят не менее 500 тысяч человек в год. Они предлагают включить его в список мест для туристов.
Как отреагировали в Сети?
Жители Харькова не очень оценили новое сооружение. Мнения людей разделились, одни пишут, что цена за такой объект слишком высокая и это "недоразумение за 1,5 млн", другие – что "Скифское наследие" имеет ужасный вид, а третьи относятся с юмором. Мол, это "самая суровая детская площадка на ХТЗ".
Что пишут комментаторы:
- Отличный алкохендж, я считаю;
- Лебеди из старых покрышек красивее выглядят, только вот люди их ставят и деньги за это не просят...
- Выложу куб из шлакоблока. За инновационный арт-объект, прошу всего лишь миллион.
- Ему цена 10 000 грн, куски этих плит привезли с какой-то свалки строительного мусора.
- Сделаю такой же объект всего за лям гривен, обращайтесь.
- Если хотите спереть полтора миллиона гривен, но не знаете как, то традиционно передовой Харьков готов поделиться опытом, как пробить дно.
Как отреагировали власти?
Глава пресс-службы харьковской мэрии Юрий Сидоренко уточнил в Facebook, что новое сооружение – "это не Стоундхендж. Это – "Скифское наследие".
Авторы инициативы подали соответствующий проект на конкурс "Бюджета участия" еще в 2019 году. Тогда жители города путем голосования выбрали его одним из финалистов. Однако в горсовете сами не довольны выполненной работой и заявили, что тратить бюджет на нее не будут.
"Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет – в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", – написал Сидоренко.