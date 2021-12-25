"Недоразумение за 1,5 млн". В Харькове появился "Стоунхендж" из бетонных блоков (обновлено)

В Харькове установили странное сооружение, которое уже окрестили "Украинским Стоунхенджом" – как отреагировали в Сети

В Харькове появился свой "Стоунхендж" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове установили "Украинский Стоунхендж", который обошелся городу почти в 1,5 млн гривен. Однако в Сети раскритиковали такую иницидативу и обвинили власти в пустой трате бюджета.

Об этом сообщает "Весь Харьков".

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Объект находится в Индустриальном районе по улице Бибика на пустыре за жилыми домами.

Фото: Весь Харьков

Сооружение уже окрестили "Стоунхенджем". На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Также там есть копии скифских каменных баб.

Фото: Весь Харьков

Высота объекта — до 2,4 метров. Проект "Скифское наследие" хотят реализовать за 1 482 680 гривен. Авторы проекта рассчитывали, что посмотреть на "Стоунхендж" захотят не менее 500 тысяч человек в год. Они предлагают включить его в список мест для туристов.

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Фото: Весь Харьков

Как отреагировали в Сети?

Жители Харькова не очень оценили новое сооружение. Мнения людей разделились, одни пишут, что цена за такой объект слишком высокая и это "недоразумение за 1,5 млн", другие – что "Скифское наследие" имеет ужасный вид, а третьи относятся с юмором. Мол, это "самая суровая детская площадка на ХТЗ".

Что пишут комментаторы:

Отличный алкохендж, я считаю;

Лебеди из старых покрышек красивее выглядят, только вот люди их ставят и деньги за это не просят...

Выложу куб из шлакоблока. За инновационный арт-объект, прошу всего лишь миллион.

Ему цена 10 000 грн, куски этих плит привезли с какой-то свалки строительного мусора.

Сделаю такой же объект всего за лям гривен, обращайтесь.

Если хотите спереть полтора миллиона гривен, но не знаете как, то традиционно передовой Харьков готов поделиться опытом, как пробить дно.

Как отреагировали власти?

Глава пресс-службы харьковской мэрии Юрий Сидоренко уточнил в Facebook, что новое сооружение – "это не Стоундхендж. Это – "Скифское наследие".

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Авторы инициативы подали соответствующий проект на конкурс "Бюджета участия" еще в 2019 году. Тогда жители города путем голосования выбрали его одним из финалистов. Однако в горсовете сами не довольны выполненной работой и заявили, что тратить бюджет на нее не будут.

"Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет – в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", – написал Сидоренко.