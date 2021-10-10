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Неймовірно гарно! У Харкові відкрили новий фентезі-парк – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 жовтня, 20:49
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Парк з казковими інсталяціями буде працювати щодня з 10:00 до 23:00 – як він виглядає
У Харкові відкрили казковий парк
У Харкові відкрили казковий парк / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в неділю, 10 жовтня, відкрився новий фентезі-парк, його облаштували на вул. Плеханівській, 77, біля ДК "Металіст". Особливо змінюється парк ввечері, кожна зона – це окреме світлове шоу.

Користувачі Мережі публікують фото і відео з парку.

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Відкрили парк о 19:00, потім він буде працювати щодня з 10:00 до 23:00.

Як виглядає парк з висоти. Фото: Де в Харкові

У парку будуть проводити виставки, концерти та вистави. На вході вже встановили турнікети.

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Фото: Труха Харків

Влада Харкова писала, що ця креативна локація стане першим в Україні парком-виставкою open air.

Фото: Труха Харків

Увечері парк стає казковим за допомогою підсвітки і проекційних технологій.

Фото: Труха Харків

Парк прикрашають інсталяції казкових тварин зі звуковими ефектами.

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Фото: Труха Харків

Також інсталяції будуть служити фотозоною.

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