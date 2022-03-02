Окупанти знову розпочали атакувати Харків (фото, відео) — оновлено

По місту літає авіація, а також чутно вибухи

Бойовики й надалі ведуть бій/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Близько 22:00 було чути літаки ворога, а також вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Повідомляється, що у місті знову орудують російські окупанти. Було чутно літаки та вибухи. О 22:00 оголосили повітряну тривогу, всіх людей закликали терміново йти в укриття.

Крім того, окупанти запустили дві ракети по одному зі штабів територіальної оборони. Чи є жертви — невідомо.

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