Оккупанты снова начали атаковать Харьков (фото, видео) — обновлено

По городу летает авиация, а также слышны взрывы

Боевики и дальше ведут бой/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Около 22 часов были слышны самолеты врага, а также взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Сообщается, что в городе снова орудуют российские окккупанты. Были слышны самолеты и взрывы. В 22:00 объявили воздушную тревогу, всех людей призывали срочно уходить в укрытие.

Кроме того, оккупанты запустили две ракеты по одному из штабов территориальной обороны. Есть ли жертвы — неизвестно.

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Ситуация в Украине 2 марта

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