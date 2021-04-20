Купував через інтернет: житель Харківщини зібрав удома величезний арсенал зброї (фото)

В домоволодінні 54-річного чоловіка виявили пістолет-кулемет, гранати, "коктейлі Молотова", матеріали для виготовлення вибухівки і багато іншого

В одному з будинків у Харківській області чоловік зберігав величезний арсенал зброї, яку він нібито складав сам, замовляючи запчастини в інтернеті. У будинку знайшли "коктейлі Молотова", пістолет-кулемет, гранати, глушники і патрони.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Обшук відбувся у рамках спеціальної операції "Зброя та вибухівка". Чоловіка затримали, за його словами, зброю і боєприпаси він купував через інтернет і сам складав.

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"8 квітня оперативникам ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що житель району за місцем свого проживання зберігає вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку", – розповіли в поліції.

19 квітня під час перевірки оперативної інформації у кримінальному провадженні поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 54-річного чоловіка в Дергачівському районі, під час якого виявили: пістолети різних моделей, пістолет-кулемет, сім гранат РГД-5, дві гранати Ф-1, п'ять пляшок "коктейлю Молотова", 5 глушників для зброї, близько 1000 патронів різного калібру, верстати для обробки металу, комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

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Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в Харківській області виявили схрон зброї у бойовика так званої "ЛНР", якого затримали раніше. У схованці були зокрема реактивні штурмові гранати РШГ-1 російського виробництва.

Ми також повідомляли, що в Луганській області СБУ виявила арсенал зброї, боєприпаси і вибухівку диверсійної групи бойовиків.

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