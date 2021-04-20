Покупал через интернет: житель Харьковщины собрал дома огромный арсенал оружия (фото)

В домовладении 54-летнего мужчины обнаружили пистолет-пулемет, гранаты, "коктейли Молотова", материалы для изготовления взрывчатки и многое другое

В одном из домов в Харьковской области мужчина хранил огромный арсенал оружия, которое он якобы собирал сам, заказывая запчасти в интернете. В доме нашли "коктейли Молотова", пистолет-пулемет, гранаты, глушители и патроны.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Обыск прошел в рамках специальной операции "Оружие и взрывчатка". Мужчину задержали, по его словам, оружие и боеприпасы он покупал через интернет и сам собирал.

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"8 апреля оперативникам ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что житель района по месту своего проживания хранит огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку", - рассказали в полиции.

19 апреля в ходе проверки оперативной информации по уголовному производству полицейские провели санкционированный обыск в домовладении 54-летнего мужчины в Дергачевском районе, в ходе которого обнаружили: пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, семь гранат РГД-5, две гранаты Ф-1, пять бутылок "коктейля Молотова", 5 глушителей для оружия, около 1000 патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

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Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители в Харьковской области обнаружили схрон оружия у боевика так называемой "ЛНР", которого задержали ранее. В тайнике были в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 российского производства.

Мы также сообщали, что в Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатку диверсионной группы боевиков.

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