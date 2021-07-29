Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Попався на хабарі в мільйон гривень. Заступник голови ХОДА вийшов із СІЗО

29 липня 2021 13:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Напередодні генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру затриманому на хабарі заступнику голови Харківської обласної ради

Заступник голови Харківської облради вийшов під заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Харківської облради вийшов під заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу. Його 22 липня затримали за підозрою в отриманні хабара в мільйон гривень.

Реклама

Про це повідомляє ZN.UA.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що Малиш вніс заставу у день виходу зі слідчого ізолятора. Розмір застави – 4,7 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав чиновнику запобіжний захід. Рішення передбачало тримання під вартою до 20 вересня.

Читайте також:

Реклама

Могла вести бізнес в Криму. У Харкові вимагають відставки голови ОДА – фото і відео акції

В тренді
Невиліковна хвороба. У харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді
Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

Коротко про затримання Андрія Малиша

Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника викрили на отриманні хабара у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За вказану суму заступник голови облради і адвокат "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства.

Вони були затримані після отримання останньої частини обумовлених коштів, а саме 350 тис. гривень.

Також нагадаємо, 16 липня зловили на хабарі помічника народного депутата, який за майже шість тисяч доларів обіцяв вирішити питання про виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зниклу під Харковом дівчинку знайшли мертвою
Зниклу під Харковом дівчинку знайшли мертвоюХарків
Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)
Не повернулася з прогулянки. Під Харковом шукають шестирічну дівчинку (фото)Харків
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомий
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомийХарків
У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилин
У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилинХарків
"Тітка поганому не навчить". У Харкові 7-річна дівчинка курила кальян з дорослими (відео)Харків
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчало
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчалоНерухомість

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти