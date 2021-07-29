Попався на хабарі в мільйон гривень. Заступник голови ХОДА вийшов із СІЗО

Заступник голови Харківської облради вийшов під заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу. Його 22 липня затримали за підозрою в отриманні хабара в мільйон гривень.

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Про це повідомляє ZN.UA.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що Малиш вніс заставу у день виходу зі слідчого ізолятора. Розмір застави – 4,7 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав чиновнику запобіжний захід. Рішення передбачало тримання під вартою до 20 вересня.

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Коротко про затримання Андрія Малиша

Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника викрили на отриманні хабара у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За вказану суму заступник голови облради і адвокат "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства.

Вони були затримані після отримання останньої частини обумовлених коштів, а саме 350 тис. гривень.

Також нагадаємо, 16 липня зловили на хабарі помічника народного депутата, який за майже шість тисяч доларів обіцяв вирішити питання про виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: