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Попался на взятке в миллион гривен. Заместитель главы ХОГА вышел из СИЗО

29 июля 2021 13:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение задержанному на взятке замглавы Харьковского областного совета

Заместитель главы Харьковского облсовета вышел под залог. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Харьковского облсовета вышел под залог. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Харьковского облсовета Андрей Малыш вышел из СИЗО под залог. Его 22 июля задержали по подозрению в получении взятки в миллион гривен.

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Об этом сообщает ZN.UA.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что Малыш внес залог в день выхода из следственного изолятора. Размер залога – 4,7 миллиона гривен.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал чиновнику меру пресечения. Решение предусматривало содержание под стражей до 20 сентября.

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Коротко о задержании Андрея Малыша

Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. гривен. За указанную сумму замглавы облсовета и адвокат "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия.

Они были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс. гривен.

Также напомним, 16 июля поймали на взятке помощника народного депутата, который за почти шесть тысяч долларов обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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