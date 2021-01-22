Пожежа в харківському будинку для людей похилого віку: кількість затриманих зросла

За смертельну пожежу в Харкові затримали вже чотирьох людей.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.
Серед затриманих:
- власник будинку, який здав двоповерхівку під пансіонат;
- орендар будівлі;
- дружина орендаря – директора НП, яка фактично керувала закладом;
- адміністратор, який координував роботу, але не був офіційно працевлаштований.
На одній ділянці зі згорілим пансіонатом перебував "центр реабілітації" для алко- та наркозалежних людей. Будинок належить тому ж власнику. Правоохоронці встановлюють, наскільки законно в ньому перебували люди на реабілітації, повідомила генпрокурор Венедиктова.
Слідчим шляхом перевіряються наступні основні версії:
- підпал (занесення стороннього вогню);
- необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами;
- замикання електромережі.
Також прокуратура і ДБР відкрили провадження, в якому перевірять належним чином окремі посадові особи ДСНС, які виконували свої обов'язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об'єкті.
Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку.
Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити людей похилого віку з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.
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