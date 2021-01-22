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Пожежа в харківському будинку для людей похилого віку: кількість затриманих зросла

22 січня, 08:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Слідчі перевіряють три версії події

За смертельну пожежу в Харкові затримали вже чотирьох людей.

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Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

Серед затриманих:

  • власник будинку, який здав двоповерхівку під пансіонат;
  • орендар будівлі;
  • дружина орендаря – директора НП, яка фактично керувала закладом;
  • адміністратор, який координував роботу, але не був офіційно працевлаштований.

На одній ділянці зі згорілим пансіонатом перебував "центр реабілітації" для алко- та наркозалежних людей. Будинок належить тому ж власнику. Правоохоронці встановлюють, наскільки законно в ньому перебували люди на реабілітації, повідомила генпрокурор Венедиктова.

Слідчим шляхом перевіряються наступні основні версії:

В тренді
Був нелегальний, на вікнах – ґрати: найголовніше про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові
  • підпал (занесення стороннього вогню);
  • необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами;
  • замикання електромережі.
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Також прокуратура і ДБР відкрили провадження, в якому перевірять належним чином окремі посадові особи ДСНС, які виконували свої обов'язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об'єкті.

Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку.

Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити людей похилого віку з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.

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Харків затримання будинок престарілих генпрокурор пожежа
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