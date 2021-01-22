Пожежа в харківському будинку для людей похилого віку: кількість затриманих зросла

За смертельну пожежу в Харкові затримали вже чотирьох людей.

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Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

Серед затриманих:

власник будинку, який здав двоповерхівку під пансіонат;

орендар будівлі;

дружина орендаря – директора НП, яка фактично керувала закладом;

адміністратор, який координував роботу, але не був офіційно працевлаштований.

На одній ділянці зі згорілим пансіонатом перебував "центр реабілітації" для алко- та наркозалежних людей. Будинок належить тому ж власнику. Правоохоронці встановлюють, наскільки законно в ньому перебували люди на реабілітації, повідомила генпрокурор Венедиктова.

Слідчим шляхом перевіряються наступні основні версії:

підпал (занесення стороннього вогню);

необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами;

замикання електромережі.

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Також прокуратура і ДБР відкрили провадження, в якому перевірять належним чином окремі посадові особи ДСНС, які виконували свої обов'язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об'єкті.

Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку.

Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити людей похилого віку з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.

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