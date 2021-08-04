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Стрибнула з катамарана у воду і зникла. Під Харковом знайшли мертвою дівчину (фото)

4 серпня 2021 21:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Загибла приїхала в село Руські Тишки 18 липня, щоб кататися на катамарані, але під час вечірки зникла

Зниклу після вечірки з друзями дівчину знайшли мертвою. Колаж "Сьогодні"

Зниклу після вечірки з друзями дівчину знайшли мертвою. Колаж "Сьогодні"

У Харківській області поліцейські виявили тіло 21-річної дівчини, яка зникла ще 18 липня. Вона поїхала кататися на катамарані на В'ялівське водосховище, пірнула у воду і зникла.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Тіло загиблої у селі Руські Тишки спливло 4 серпня. Очевидці зателефонували в поліцію і встановили її особу. Рідні теж впізнали тіло загиблої.

Місце, де знайшли тіло дівчини. Фото: Нацполіція

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що потонула Вікторія Лукашова. Після її зникнення водойму і прилеглі території кілька разів обстежували водолази, але її слідів так і не знайшли.

Загибла дівчина. Фото з соцмереж
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Також повідомлялося, нібито Вікторія з неблагополучної сім'ї, а її матері "все одно", що дочка зникла. Усі обставини загибелі дівчини з'ясовуються.

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Невтішна статистика

Більшість випадків утоплення стаються саме влітку, у сезон відпочинку. Тільки за червень цього року на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей. У ДСНС зазначили, що в більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

Так, раніше ми повідомляли, що в Рівненській області в річці потонули двоє людей. Батько намагався врятувати дочку, але не вмів плавати.

Також нагадаємо, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.

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