Прыгнула из катамарана в воду и исчезла. Под Харьковом нашли мертвой пропавшую девушку (фото)

Погибшая приехала в село Русские Тишки 18 июля, чтобы кататься на катамаране, но во время вечеринки исчезла

Пропавшую после вечеринки с друзьями девушку нашли мертвой. Коллаж "Сегодня"

На Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней девушки, которая пропала еще 18 июля. Она поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Тело погибшей в селе Русские Тишки всплыло 4 августа. Очевидцы позвонили в полицию и установили ее личность. Родные тоже опознали тело погибшей.

Место, где нашли тело девушки. Фото: Нацполиция

В местных Telegram-каналах пишут, что утонувшая – Виктория Лукашова. После ее исчезновения водоем и прилегающие территории несколько раз обследовали водолазы, но ее следов так и не нашли.

Погибшая девушка. Фото из соцсетей

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Также сообщалось, якобы Виктория из неблагополучной семьи, а ее матери "все равно", что дочь исчезла. Все обстоятельства гибели девушки выясняются.

Неутешительная статистика

Большинство случаев утопления происходят именно летом, в сезон отдыха. Только за июнь этого года на воде погибли 126 человек, из них 28 детей. В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Так, ранее мы сообщали, что в Ровенской области в реке утонули два человека. Отец пытался спасти дочь, но не умел плавать.

Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

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