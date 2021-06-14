Очевидці спокійно відпочивали, поки дитина тонула: на пляжі в Запоріжжі помер школяр

Медики швидкої допомоги протягом 50 хвилин намагалися врятувати хлопчика, але було вже надто пізно

У Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний хлопець. На місці працювали медики, але врятувати потерпілого не вдалося.

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Про це розповів директор обласного Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

За його словами, трагедія сталася 13 червня року. Загинув житель міста, хлопчик 2006 року народження.

Медик підкреслив, що очевидці вчасно не допомогли дитині, тому навіть 50-хвилинна реанімація не зарадила.

"Була 50-хвилинна реанімація, все це було. Але було пізно. Байдужість... байдужість і легковажність. Легковажність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися вчасно прийти на допомогу дитині, перекреслили її шанси на життя", – сказав Малашенко.

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Нагадаємо, у Тернопільській області рятувальники виявили тіла підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які ще минулого тижня пішли на нічну риболовлю і не повернулися.

Як з'ясували "Сьогодні", 16-річні хлопці спочатку закинули снасті, а вночі попливли на човні перевіряти улов, однак перекинулися і потонули.