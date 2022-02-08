"Намагалася душити". У Харкові вчителька повалила на стіл школяра (відео)

Педагог англійської схопила за руку хлопчика

У Харкові вчителька потрапила у скандал, накинувшись на учня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео, як у харківській школі вчителька розпускає руки на учня. Інцидент зафіксували у навчальному закладі №77.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Ху*** Харків".

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Що сталося?

На опублікованому ролику можна побачити, як вчителька англійської схопила за руку школяра і повела через весь клас. Потім вона почала підвищувати голос на хлопчика, повалила на стіл і продовжувала тиснути на його руку.

За кадром чути, як інші учні стверджують, що педагог намагалася душити школяра.

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"Ось як нині поводяться з дітьми у 77 школі. На відео свої руки розпускає училка англійської", – написали під роликом.

Реакція Мережі

Щодо цієї ситуації думка користувачів мережі розділилася. Хтось став на захист вчительки, а хтось зробив винним учня:

"А нічого, коли на уроках діточки посилають вчителів на три веселі літери?"

"А переді сторі ю можна? Вона ж його не просто так в себе почала приводити"

"Вона ж його не послала, просто запитала "де ти сидиш?" і відвела до місця і все. У чому погане поводження?

"Пі**а їй"

"Щоб дитина не зробила, ніхто не має права з учителів так поводитися – хапати і тягнути під лікті і т.д."

В Одесі вчителька з лінійкою напала на учня

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В Одесі у школі вчителька побила учня лінійкою. Неприємний інцидент стався на уроці у 5-му класі у навчальній установі №92.

На опублікованому відео можна побачити, як у школі №92 вчителька під час уроку підійшла до учня, схопила з його парти лінійку та почала бити хлопчика. Дитина намагалася прикритися від ударів рукою.

"У чому річ? Дивись, щоб я тебе не забила", – сказала вчителька учневі.

За кадром чути, як інші діти почали питати у педагога, навіщо б'є хлопчика.

Важливо зазначити, що після інциденту вчителька вже не працює у школі.