"З ними був ще один чоловік" – мама хлопчика, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави

13-річний Богдан розповів своїй старшій сестрі Євгенії, що вони були не одні в той вечір

Загибла дівчинка і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"

Мати 13-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві шестирічної Мирослави в Старому Салтові під Харковом, розповіла нові подробиці справи. За її словами, під час прогулянки його сина Богдана з Мирославою Третяк з ними був третій – невідомий чоловік.

Реклама

Про це повідомляє Newsroom.

"Увечері 28 липня я прийшла з роботи близько 17:30. Відразу після мене в будинок вбіг Богдан. Він взяв п'ятилітрову баклажку, налив в таз воду, роздягнувся і став прати свій одяг. Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих в гуртожиток, де є безкоштовний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина і вирушила на город", – розповідає Галина Ф.

Коли почали шукати дівчинку, то хтось із місцевих жителів сказав, що бачив Мирославу з Богданом близько пекарні.

"Все вирушили туди. Одному з поліцейських я назвала номер телефону сина. Він відповів на дзвінок, але не зізнався, де знаходиться. Через 20 хвилин нам вдалося вмовити його вийти. Він був дуже наляканий. Один з поліцейських, не місцевий, підбіг до нього, схопив за руку і став сильно трясти, чому син заплакав. Я спробувала заступитися за нього і мене підтримала слідча з Вовчанська. Вона акуратно взяла Богдана за руку, стала спокійно говорити з ним повела до нас в квартиру", – згадує його мати.

Реклама

Читайте також: Режисер і ЛГБТ-активіст Двіжон про камінгаут MELOVIN: Так зробить ще не одна відома людина

Спілкування з правоохоронцями тривало до третьої ранку. Потім хлопчика доставили до Вовчанського районного відділу поліції. Мати весь цей час була з ним.

В тренді Вбивство дівчинки під Харковом і Білорусь закрила кордон з Україною – головні новини СЬОГОДНІ

"29 липня до нього прийшла моя старша дочка Євгенія. Богдан розповів їй, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік – Максим Б. За описом сина я зрозуміла, хто це. Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі і дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже зае**ла?".

Однак, як сказав "Суспільному" начальник поліції Харківщини Андрій Рубель, в поліції цей факт заперечують.

"Ніякого чоловіка немає. Це маячня. Не слухайте це", – сказав Рубель.

Реклама

Нагадаємо, в селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині, хлопчикові обрали запобіжний захід.

Як відомо, маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки. Близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла.