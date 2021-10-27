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Скандальний 16-річний мажор за кермом та розірвані авто: все про смертельну ДТП у Харкові (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 09:31
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Аварія сталася на проспекті Гагаріна. Внаслідок цього загинула одна особа
Жахлива ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
Жахлива ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася страшна смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула одна особа, а інших постраждалих госпіталізували. Винуватцем виявився 16-річний підліток – мажор.

Докладніше про жорстку ДТП у Харкові – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як сталося ДТП?

Водій Infiniti перетнув перехрестя, порушивши правила дорожнього руху — проїхав на червоний сигнал світлофора. У такий спосіб протаранив автомобіль Chevrolet. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.

Свідками інциденту було багато людей, які були поруч/Фото: Telegram: Харьков 1654
Свідками інциденту було багато людей, які були поруч/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар був такий потужний, що частини автомобілів розлетілися навкруги/Фото: Telegram: Харьков 1654
Удар був такий потужний, що частини автомобілів розлетілися навкруги/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Постраждалі в аварії

Водій автомобіля Chevrolet загинув на місці ДТП. Водія та двох пасажирів Infiniti госпіталізували з травмами. Особи всіх учасників аварії встановлюються.

Винуватець ДТП

Відомо, що за кермом Infiniti був підліток 2005 року народження, якого характеризують як яскравого представника "золотої молоді" Харкова. Автомобіль, на якому він їхав, йому нещодавно подарували батьки, які відразу після інциденту заявили в поліцію про викрадення транспортного засобу.

Автомобіль Миколі придбали батьки/Колаж: Сьогодні
Автомобіль Миколі придбали батьки/Колаж: Сьогодні

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Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток — мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Інцидент у магазині

У 2019 році хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали одне одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, то підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця. На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство із використанням зброї). Правоохоронці не називали прізвища хлопця, проте було відомо, що його звуть Микола.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці в Instagram у підлітка можна було побачити багато відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному з відео хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

З неповнолітнім мажором все гаразд

У Мережі опублікували фото підлітка, який порушив правила дорожнього руху та влаштував ДТП. На знімках можна побачити кров на голові хлопця. Однак повідомляється, що він при здоровому глузді і самостійно пересувається.

ЗМІ повідомляють, що батьки неповнолітнього одразу після аварії подали заяву в поліцію про викрадення автомобіля. Припускають, що підлітка хочуть "відмазати" від відповідальності.

Раніше підліток потрапляв у поле зору поліції/Фото: Telegram: Харьков 1654
Раніше підліток потрапляв у поле зору поліції/Фото: Telegram: Харьков 1654

На місці інциденту працювало декілька бригад медиків/Фото: Telegram: Харьков 1654
На місці інциденту працювало декілька бригад медиків/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар під час зіткнення з Chevrolet був дуже потужний/Фото: Telegram: Харьков 1654
Удар під час зіткнення з Chevrolet був дуже потужний/Фото: Telegram: Харьков 1654

Дії поліції

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

"Нині швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлена співробітниками поліції та слідчими — понад 100 км/год", — повідомив заступник начальника Головного управління поліції у Харківській області Сергій Чиж.

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