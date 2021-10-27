Частини автомобілів розкидало довкола: подробиці смертельної ДТП у Харкові (фото, відео)

Винуватцю ДТП, 16-річному підлітку, автомобіль днями подарували батьки

Внаслідок аварії є загиблий та постраждалі/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, близько 20:45 у Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеська автомобіль Infiniti на швидкості понад 100 км/год зіштовхнувся із Chevrolet.

Про це повідомляє поліція Харківської області

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Як сталася ДТП?

З'ясовуючи обставини інциденту, правоохоронці дійшли висновку, що водій Infiniti перетнув перехрестя, порушивши правила дорожнього руху — проїхав на червоний сигнал світлофора. У такий спосіб протаранив автомобіль Chevrolet. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.

Свідками інциденту було багато людей, які були поруч/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Удар був такий потужний, що частини автомобілів розлетілися навкруги/Фото: Telegram: Харьков 1654

Постраждалі в аварії

Водій автомобіля Chevrolet загинув на місці ДТП. Водія та двох пасажирів Infiniti госпіталізували з травмами. Особи всіх учасників аварії встановлюються.

Від отриманих травм, водій Chevrolet помер на місці/Відео: Telegram: Харьков Life

Винуватець ДТП

Відомо, що за кермом Infiniti був підліток 2005 року народження, якого характеризують як яскравого представника "золотої молоді" Харкова. Автомобіль, на якому він їхав, йому нещодавно подарували батьки, які відразу після інциденту заявили в поліцію про викрадення транспортного засобу.

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Водій автомобіля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654

Дії поліції

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

"Нині швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлена співробітниками поліції та слідчими — понад 100 км/год", — повідомив заступник начальника Головного управління поліції у Харківській області Сергій Чиж.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;

порушення правил маневрування — 22%;

порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;

недотримання безпечної дистанції — 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході — 6%;

п'яне водіння — 5%.

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