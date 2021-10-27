Скандальный 16-летний мажор за рулем и разорванные авто: все о смертельном ДТП в Харькове (фото, видео)

Авария произошла на проспекте Гагарина. В результате погиб один человек

Жуткое ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове на проспекте Гагарина произошло жуткое смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, а других пострадавших госпитализировали. Виновником оказался 16-летний подросток – мажор.

Подробнее о жестком ДТП в Харькове – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как произошло ДТП?

Водитель Infiniti пересек перекресток, нарушив правила дорожного движения — проехал на красный сигнал светофора. Таким образом протаранил автомобиль Chevrolet. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.

Свидетелями инцидента было много людей, которые были рядом/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар был такой мощный, что части автомобилей разлетелись вокруг/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Пострадавшие в аварии

Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителя и двух пассажиров Infiniti госпитализировали с травмами. Личности всех участников аварии устанавливаются.

Виновник ДТП

Известно, что за рулем Infiniti был подросток 2005 года рождения, которого характеризуют, как яркого представителя "золотой молодежи" Харькова. Автомобиль, на котором он ехал, ему недавно подарили родители, которые сразу после инцидента заявили в полицию об угоне транспортного средства.

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Автомобиль Николаю приобрели родители/Коллаж: Сегодня

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток — мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Инцидент в магазине

В 2019 году парень познакомился с девушкой. Они учились в разных школах и знали друг друга всего месяц. Через некоторое время подросток начал оскорблять девочку. Ее мать и брат решили с ним разобраться. О встрече договорились в магазине. Когда начали выяснять отношения, то подросток достал пистолет и выстрелил несколько раз в 39-летнюю женщину и 19-летнего парня. На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство с использованием оружия). Правоохранители не называли фамилии парня, однако было известно, что его зовут Николай.

Конфликт с правоохранителями

На странице в Instagram у подростка можно было увидеть множество видео ночных поездок, в частности, с нарушением правил дорожного движения. На одном из видео парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

С несовершеннолетним мажором все хорошо

В Сети опубликовали фото подростка, который нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП. На снимках можно увидеть кровь на голове парня. Однако сообщается, что он в здравом уме и самостоятельно передвигается.

СМИ сообщают, что родители несовершеннолетнего сразу после аварии подали заявление в полицию об угоне автомобиля. Предполагают, что подростка хотят "отмазать" от ответственности.

Ранее подросток попадал в поле зрения полиции/Фото: Telegram: Харьков 1654

На месте инцидента работало несколько бригад медиков/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар во время столкновения с Chevrolet был очень мощный/Фото: Telegram: Харьков 1654

Действия полиции

По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло гибель человека).

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена сотрудниками полиции и следователями — более 100 км/ч", — сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

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