Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Смертельное ДТП в Харьковской области: двое людей погибли (фото)

9 марта, 12:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

В Харьковской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.

Реклама

Об этом сообщает ГУ Нацполиция области в Telegram.

Так, авария произошла в Изюмском районе – здесь перевернулся автомобиль.

"17-летний пассажир погиб на месте, 23-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Еще семь граждан с телесными повреждениями находятся в больнице", – говорится в сообщении.

В тренде
Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизме
Реклама

Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Харьков погиб полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизме
Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизмеХарьков
Читала рэп и пела рок-песни. На Харьковщине затравили учительницу за креативный подход
Читала рэп и пела рок-песни. На Харьковщине затравили учительницу за креативный подходХарьков
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракцииХарьков
В Харькове работники завода перекрыли проспект – требуют зарплату
В Харькове работники завода перекрыли проспект – требуют зарплатуХарьков
"Пообещал кому-то": Фукс рассказал о планах Добкина создать "ХНР"Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять