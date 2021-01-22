Смертельна пожежа у Харкові: чотирьом затриманим оголосили підозру

У числі підозрюваних – власник садиби, орендар з дружиною і адміністратор

Чотирьом затриманим після пожежі у харківському будинку для літніх людей повідомлено про підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Серед підозрюваних — власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина — директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина — засновники громадської організації, мета якої — сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис грн.

Як заявив прес-секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, обрання запобіжних заходів планується в суботу, 23 січня, в Київському райсуді Харкова.

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Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Також повідомлялося, що у пожежі в приватному пансіонаті для літніх людей у Харкові 15 осіб загинули і 11 постраждали.

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