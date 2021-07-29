Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині

Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.

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Про це розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, пише "Суспільне".

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За його словами, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий... Те, що її вбили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівоньку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще", – зазначив Коновалов.

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Він додав, що тіло дитини знайшли в покинутій будівлі.

"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному будинку жили, на різних поверхах, дружили", – додав глава села.

Як відомо, маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки. Близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла.

Поки підозрюваного не затримали, оскільки він неповнолітній. Копи готують звернення до суду, щоб їм дозволили провести допит підлітка і помістити його в приймальник-розподільник для дітей. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.