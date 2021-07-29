Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступлении

Следователи до сих пор работают на месте преступления – что известно

Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"

13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении.

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Об этом рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов, пишет "Суспильне".

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По его словам, ночью он видел парня и общался с его матерью.

"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головушку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", - отметил Коновалов.

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Он добавил, что тело ребенка нашли в заброшенном здании.

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"Как они туда зашли? Там сад есть, деревья, яблоки. Видно, хотели поесть яблок... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", – добавил глава села.

Как известно, маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла.

Пока подозреваемого не задержали, поскольку он несовершеннолетний. Копы готовят обращение в суд, чтобы им разрешили провести допрос подростка и поместить его в приемник-распределитель для детей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.