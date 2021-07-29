Вбивство і зґвалтування 6-річної Мирослави Третяк. Підозрюваного підлітка відправили до прийомника-розподільника

Місце вбивства шестирічної дівчинки. Фото: прокуратура Харківської області

Вовчанський районний суд Харківської області обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, підозрюваному у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк, тіло якої виявили в покинутому будинку в Харківській області. Його відправили до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.

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Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

"На численні прохання, пояснюю. Те, що хлопцеві виповниться 14 років не має ніякого значення. Вважається вік на момент скоєння злочину. На цей момент максимум, що йому загрожує, це примусове поміщення до спецзакладу для неповнолітніх до 3х років. У разі якщо він не соціалізується і загрожуватиме суспільству, цей строк може бути продовжений", – сказав прессекретар прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє ВЕХА Харків.

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Нагадаємо, увечері, 28 липня, матір дівчинки звернулася в поліцію і повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася. Того ж дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт Старий Салтів.

Поліція встановила особу передбачуваного вбивці. За версією слідства ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.

Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Також нагадаємо, у Дніпропетровській області пропав восьмирічний хлопчик, який пішов гратися на дитячий майданчик.

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