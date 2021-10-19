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Померла миттєво: під Харковом молода дівчина потрапила під потяг

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 жовтня, 18:35
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Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії, що трапилася
Сталося це сьогодні, 19 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Сталося це сьогодні, 19 жовтня / Колаж "Сьогодні"

У селищі Пісочині під Харковом поїзд "Львів – Бахмут" збив дівчину. Через отримані травми вона померла на місці. Їй було 19 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подробиці

Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня. Поліція отримала виклик, що на залізничному перегоні "Люботин – Нова Баварія" поїзд збив дівчину. Від отриманих травм 19-річна жителька Песочина загинула на місці.

"Інформація зареєстрована в єдиний облік заяв і повідомлень. В даний час огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", – повідомили в поліції.

Схожі історії

Вчора, 18 жовтня, в місті Сміла Черкаської області учениця 9 класу потрапила під поїзд. Дівчинка йшла в школу. Залізнична колія 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Попередньо у дитини діагностували:

  • відкриту черепно-мозкову травму,
  • перелом кісток черепа,
  • забій головного мозку,
  • переломи обох передпліч.

Раніше ми писали:

  • У Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Поїзд перевозив щебінь і залізну руду.
  • Під Києвом потяг зійшов з рейок . Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

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