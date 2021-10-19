Померла миттєво: під Харковом молода дівчина потрапила під потяг

Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії, що трапилася

Сталося це сьогодні, 19 жовтня / Колаж "Сьогодні"

У селищі Пісочині під Харковом поїзд "Львів – Бахмут" збив дівчину. Через отримані травми вона померла на місці. Їй було 19 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подробиці

Інцидент трапився сьогодні, 19 жовтня. Поліція отримала виклик, що на залізничному перегоні "Люботин – Нова Баварія" поїзд збив дівчину. Від отриманих травм 19-річна жителька Песочина загинула на місці.

"Інформація зареєстрована в єдиний облік заяв і повідомлень. В даний час огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", – повідомили в поліції.

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Вчора, 18 жовтня, в місті Сміла Черкаської області учениця 9 класу потрапила під поїзд. Дівчинка йшла в школу. Залізнична колія 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Попередньо у дитини діагностували:

відкриту черепно-мозкову травму,

перелом кісток черепа,

забій головного мозку,

переломи обох передпліч.

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