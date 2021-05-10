У Харкові "Алладін" розсікав на килимі проїжджою частиною (фото, відео)

Патрульна поліція зупинила автомобіль з небезпечним причепом, на якому веселилися хлопець з дівчиною

У Харкові молоді люди влаштували небезпечне "шоу" на дорозі – за автомобілем возили прив'язану до багажника конструкцію з килимом, на якій сиділи хлопець з дівчиною у східних костюмах, судячи з усього зображаючи Аладіна з Жасмін.

Реклама

Про це повідомили в патрульної поліції Харківської області.

Ще двоє пасажирів автомобіля, перебуваючи у відкритому багажнику, знімали "перформанс" на мобільний телефон.

Водія автомобіля Honda, який возив "килим-літак" на проспекті Науки патрульні зупинили, він буде притягнутий до відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Поки що на нього склали адміністративний постанову.

В тренді На Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ: яка ситуація там зараз

Реклама

"Це я, килим мій, Алладін я, і в принципі, "запакували" теж, виходить, мене", – коротко прокоментував на відео влаштоване дійство головний "герой".

Нагадаємо, днями в Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку.

Ми також повідомляли, що в страшному ДТП під Рівним, коли легковик виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус, загинула ціла сім'я.