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У Харкові "Алладін" розсікав на килимі проїжджою частиною (фото, відео)

10 травня, 23:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Патрульна поліція зупинила автомобіль з небезпечним причепом, на якому веселилися хлопець з дівчиною

У Харкові молоді люди влаштували небезпечне "шоу" на дорозі – за автомобілем возили прив'язану до багажника конструкцію з килимом, на якій сиділи хлопець з дівчиною у східних костюмах, судячи з усього зображаючи Аладіна з Жасмін.

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Про це повідомили в патрульної поліції Харківської області.

Ще двоє пасажирів автомобіля, перебуваючи у відкритому багажнику, знімали "перформанс" на мобільний телефон.

Водія автомобіля Honda, який возив "килим-літак" на проспекті Науки патрульні зупинили, він буде притягнутий до відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Поки що на нього склали адміністративний постанову.

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"Це я, килим мій, Алладін я, і в принципі, "запакували" теж, виходить, мене", – коротко прокоментував на відео влаштоване дійство головний "герой".

Нагадаємо, днями в Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку.

Ми також повідомляли, що в страшному ДТП під Рівним, коли легковик виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус, загинула ціла сім'я.

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