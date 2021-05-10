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В Харькове "Алладин" рассекал на ковре по проезжей части (фото, видео)

10 мая, 23:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Патрульная полиция остановила автомобиль с опасным "прицепом", на которой веселились парень с девушкой

В Харькове молодые люди устроили опасное "шоу" на дороге – за автомобилем возили привязанную к багажнику конструкцию с ковром, на которой сидели парень с девушкой в восточных костюмах, судя по всему изображая Алладина с Жасмин.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Еще двое пассажиров автомобиля, находясь в открытом багажнике, снимали "перформанс" на мобильный телефон.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews

Водителя автомобиля Honda, который возил "ковер-самолет" на проспекте Науки патрульные остановили, он будет привлечен к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения и общественного порядка. Пока на него составили административное постановление.

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"Это я, ковер мой, Алладин я, и в принципе, "запаковали" тоже, получается, меня", – кратко прокомментировал на видео устроенное действо главный "герой".

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