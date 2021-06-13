Підліток, який побив у Харкові дівчинку, вибачився перед постраждалою і "всім народом України" (відео)

Таранику за побиття Єлизавети Терещенко загрожує до п'яти років в'язниці – батько сподівається домовитися з сім'єю постраждалої

Фото: колаж "Сегодня"

16-річний Олександр Тараник, який у Харкові жорстоко побив 14-річну дівчинку і зламав їй ніс, записав відеозвернення, в якому вибачається перед своєю жертвою.

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Про це повідомляє "ТРУХА.Харьков".

"Прошу вибачення перед Єлизаветою Терещенко за мій вчинок, який я зробив. Також хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не був вправі взагалі чіпати їхню дитину", – сказав хлопець у відео.

Підліток, також, вибачився перед усіма українцями і заявив, що такого більше ніколи не повториться в його житті.

"Вибачте мене будь ласка", – резюмував Тараник.

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Нагадаємо, що Тараник побив дівчину ввечері 11 червня. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як він б'є її руками і ногами. Що стало причиною такої поведінки, невідомо. Користувачів Мережі також обурило, що за розправою спостерігала компанія підлітків, але ніхто навіть не спробував допомогти постраждалій.

Вчора, 12 червня, разом з батьком він побував у поліції, де дав свідчення. За скоєне підлітку загрожує до 5 років в'язниці, а його батько сподівається, що з сім'єю дівчинки вдасться домовитися.

Раніше ми повідомляли, що в Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області чоловік побив чотирирічного хлопчика. У дитини страшні гематоми і струс мозку.

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Крім того, в Дніпрі чоловік заліз в чужий будинок через вікно і побив дитину. Він з награбованим зник з місця злочину. Підозрюваного вже заарештували.