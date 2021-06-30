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У Харкові серед білого дня підстрелили чоловіка. Подробиці (оновлено)

30 червня 2021 14:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Потерпілого терміново госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні. Очевидець бачив нападника

У Харкові сьогодні, 30 червня, на вулиці Джерельній сталася стрілянина. Невідомий декілька разів вистрілив у 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували до лікарні з пораненням в області шиї.

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Автомобіль постраждалого чоловіка огородили стрічкою. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Автомобіль постраждалого чоловіка огородили стрічкою. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Як розповів очевидець "Сьогодні", потерпілий сідав у свою машину, коли в нього почали стріляти. Нападник випустив чотири кулі, дві пролетіли повз, одна влучила у вікно і ще одна влучила в шию.

На місці події працюють правоохоронці. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"
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На місці події працюють правоохоронці. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

У пресслужбі ГУНП повідомили, що по місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

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Зараз проводиться огляд місця події і вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що стріляв невідомий у заступника директора одного з охоронних агентств Артема Мошенського.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік під наркотиками стріляв з вікна багатоповерхівки.

Також нагадаємо, нещодавно у центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

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