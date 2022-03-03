В Харькове от обстрела пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны

Пострадавших в соборе не было

Обстрелянный центр Харькова (фото Reuters)/Успенский собор во время бомбардировки (фото из соцсетей)

В результате обстрелов в Харькове 2 марта повреждения получил Свято-Успенский собор, расположенный в центре города.

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"2 марта 2022 года в результате обстрелов поврежден собор в честь Успения Пресвятой Богородицы города Харькова. В соборе выбиты окна, витражи и повреждено убранство собора. В результате обстрелов, люди находящиеся внутри собора не пострадали.", – говорится в сообщении Харьковской Епархии (УПЦ).

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Справка. Свято-Успенский собор — здание древнейшего православного храма Харькова, памятник архитектуры национального значения. Собор основан в середине XVII века, а современное здание возведено в 1771-1777 годах на средства духовенства и харьковчан. Колокольня собора – Александровская – построена в XIX в. в честь победы в войне с Наполеоном, имеет высоту 89,5 м. На время строительства была одной из самых высоких в Российской империи, теперь — одна из самых высоких в Украине. Во время Второй мировой войны собор избежал уничтожения, хотя вокруг него было разрушено много сооружений.

Оккупанты уничтожают Харьков

2 марта Россия продолжила бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день. Только за день были обстреляны:

Список объектов не полный. На бомбардировку Харькова враг бросает "Грады", "Смерчи", "Калибры" и запрещенные бомбы.